بعد توصيل المرافق.. البدء في رصف الشوارع بمدينة مرسى مطروح

تفقد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح اليوم الثلاثاء مشروعات رفع كفاءة الطرق ومشروع التحول الرقمي والبنية التحتية قبل أعمال الرصف للشوارع التي سيتم البدء فيها .





وأوضح وجيه انه من المقرر رصف شارع زاهر جلال حتي علم الروم خلف الشعشاعي ومنطقة الليدو وشارع المرور وبعض المناطق والشوارع الفرعية بنطاق المدينة .









وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح الأعمال الجارية بعلم الروم وزاهر جلال والليدو وشارع المرور بعد انتهاء مشروعات البنية التحتية وفي المناطق والشوارع بتركيب البلدورات وجاري العمل في الشوارع الأخرى .





ووجه عبد الرازق للشركات المنفذة ببذل مزيد الجهد لانجاز مشروعات الرصف ورفع كفاءة الشوارع التي انتهت بها الاعمال خاصة المشروع القومي للدولة وهو التحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وأضاف ان تعليمات محافظ مطروح سرعة البدء في أعمال اعادة الشئ لاصلة ورصف المناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية طبقا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التي تقر بانتهاء أعمالها، وتذليل كافة العقبات لضمان سرعة وانجاز الاعمال طبقا للتوقيتات المتفق عليها.



