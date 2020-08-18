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أخبار العالم

شقيقة رفيق الحريري تزور قبره أثناء إعلان الحكم في قضية اغتياله.. صور

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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حسام رضوان
في أعقاب إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي كمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، زارت شقيقته بهية الحرير ضريحه.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، زار وفد موسع من كتلة "المستقبل" والمكتبين السياسي والتنفيذي والأمانة العامة، تتقدّمه النائبة بهية الحريري، ضريح رفيق الحريري في وسط بيروت، بالقرب من مسجد محمد الأمين. 

وأضف الصحيفة أنهم استمعوا إلى كلمة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري مباشرة من لاهاي في سويسرا.

وقرأ الحضور الفاتحة على روح الحريري، تزامنًا مع صدور الحكم في قضية اغتياله، والذي دان العضو في "حزب الله" سليم عياش، باعتباره "مذنبًا على نحو لا يشوبه شك"، بينما برأت المحكمة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة.

شقيقة رفيق الحريري تزور قبره أثناء إعلان الحكم في قضية اغتياله.. صور
شقيقة رفيق الحريري تزور قبره أثناء إعلان الحكم في قضية اغتياله.. صور
شقيقة رفيق الحريري تزور قبره أثناء إعلان الحكم في قضية اغتياله.. صور
شقيقة رفيق الحريري تزور قبره أثناء إعلان الحكم في قضية اغتياله.. صور
شقيقة رفيق الحريري تزور قبره أثناء إعلان الحكم في قضية اغتياله.. صور
شقيقة رفيق الحريري تزور قبره أثناء إعلان الحكم في قضية اغتياله.. صور
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