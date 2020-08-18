الجونة يظهر بأداء يلفت الأنظار.. وأحمد ياسر يداعب جهاز منتخب مصر





افتتح الجونة مبارياته أمام الاتحاد السكندري بتعادل ايجابي واقتناص نقطة هامة، تدفعه للاستفاقة والعودة بقوة للمنافسة على المربع الذهبي.





مازال متبقي للجونة 15 مباراة ب 45 نقطة، ومن الممكن المنافسة بقوة اذا حصل على هذه النقاط، وكل شئ وارد في كرة القدم، مما يجعلنا ننتظر المفاجآت دائماََ ولا نفقد الأمل.





وظهر الجونة في مواجهة الاتحاد بشكل جيد، وكان يبدو ارتكاز صفوفه بشكل مميز، والاعتماد على الخطط والتكتيك الذي وضعه بيدرو ورضا شحاته وحسام غالي العقل الأهلاوي المدبر.





وتواجد أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة في التشكيل الأساسي للفريق، وتمكن من تسجيل هدف الجونة، الذي كاد أن يصبح هدف الفوز الا ان الاتحاد أدرك التعادل.





أحمد ياسر ختمة مميزة للمهاجم المصري، الذي قل في العهد الحالي، وذلك يدعو الى مراقبته بشكل جيد من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني.





ويبحث الجهاز الفني بالفعل عن مجموعة من اللاعبين المميزين لضمهم الى الفراعنة، ونرى ذلك في مباريات الدوري التي تقام حالياََ.





وسنرى أحمد ياسر اليوم في التشكيل الأساسي للجونة، بسبب الاعتماد الكلي علسه من المدير الفني بيدرو بارني، والثقة في موهبته.

دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة الجونة الرسمية الثانية، بعد عودة بطولة الدوري الممتاز، بعد توقف طال أكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم وتوقف جميع الأنشطة الرياضية.