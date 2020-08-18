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حوادث

كانا يمارسان الرذيلة.. شاب يقفز من الطابق السابع ضبطه زوج عشيقته في أحضانها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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ندى حمودة- أحمد مهدي
قفز شاب من شرفة الطابق السابع عقب ضبط زوج عشيقته لهما داخل شقة بامبابة، واصيب العشيق باصابات بالغة فتحفظ عليه الاهالي وسلموه للشرطة التي نقلته للمستشفى. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بسقوط شاب من علو بمنطقة امبابة، افادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بشارع سعد زغلول بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.

وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث التى قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن بائع في نصبة شاي عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته بملابس خفيفة تمارس الجنس مع عشيقها الشاب "جارهما"، فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تندة" وتمكن الأهالي من ضبطه مصابًا، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.

ابلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.

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