ضحية الرذيلة.. شاب يقفز من الطابق السابع بعد ضبطه في أحضان عشيقته بإمبابة

قفز شاب من شرفة الطابق السابع عقب ضبط زوج عشيقته لهما داخل شقة بامبابة، واصيب العشيق باصابات بالغة فتحفظ عليه الاهالي وسلموه للشرطة التي نقلته للمستشفى.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بسقوط شاب من علو بمنطقة امبابة،





افادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بشارع سعد زغلول بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.