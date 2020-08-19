فور عودته من لاهاي.. سعد الحريري يزور ضريح والده.. فيديو

زار رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، مساء الثلاثاء، ضريح والده رفيق الحريري، وذلك فور عودته إلى العاصمة اللبنانية ⁧‫بيروت ‬⁩من ⁧‫لاهاي‬⁩ بعد حضوره جلسة المحكمة الخاصة للنطق بالحكم في قضية اغتيال أبيه.





ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، كان يرافق الحريري، الوزير السابق باسم السبع، حيث قرأ الفاتحة على روحه وأرواح رفاقه.





وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أصدرت من لاهاي اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.





وبعد 15 عامًا، أدانت المحكمة الخاصة بلبنان عضو حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، لافتة إلى أنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.





وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.





ولفتت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، فبرأت ثلاثة وأدانت واحدًا.





وفور صدور الحكم، أكد سعد الحريري، أنه يريد القصاص العادل من قتلة أبيه، مضيفا أن العدالة بحق قتلة والده رفيق الحريري سيتم تنفيذها.





وتابع "زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى"، مؤكدا أنه لن يقبل بجعل لبنان مرتعا للقتلة والإفلات من العقاب، مشيرًا إلى الامر بقوله " واضح أن شبكة المنفذين من حزب الله".





وقال سعد الحريري "لن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري (الأب)"، مؤكدا: "حزب الله بات مطالبًا بالتضحية لأن شبكة المنفذين من صفوفه".