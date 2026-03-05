السلطات السريلانكية تعلن تعافي بحارة إيرانيين بعد هجوم غواصة أمريكية

أعلنت السلطات السريلانكية اليوم الخميس أن البحارة الإيرانيين الذين نجوا من هجوم غواصة أمريكية على السفينة الحربية الإيرانية "إيريس دينا" في المحيط الهندي يتلقون العلاج في المستشفى الوطني بمدينة جالي الساحلية.



وأوضح مسؤولو المستشفى والبحرية أن فرق الإنقاذ أحضرت 87 جثة من الحادث، فيما لا يزال نحو 60 شخصًا في عداد المفقودين، وما زالت عمليات البحث مستمرة.



وقع الهجوم بعيدًا عن الخليج، موسعًا نطاق الصراع في المنطقة، بعد سلسلة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران وردود طهران الصاروخية والمسيرة على إسرائيل.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الغواصة الأمريكية أغرقت السفينة الإيرانية في المياه الدولية باستخدام طوربيد، في حادث وصفه بـ"موت هادئ".