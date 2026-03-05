مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يتلقى التعازي بوفاة المرشد الأعلى علي خامنئي

أعلن مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة اليوم عن تلقيه التعازي بوفاة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفق بيان رسمي صادر عن المكتب.

وفي وقت سابق، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الأربعاء، إن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي ستكون لها تداعيات خطيرة على الولايات المتحدة.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، اتهم لاريجاني الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإدخال الشعب الأميركي في "حرب ظالمة" مع إيران، بسبب تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المتهورة والهزلية".

وأضاف: "على ترمب أن يراجع نفسه بعد سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأمريكية خلال أيام قليلة، فهل يظل شعار ‘أميركا أولاً’ أم صار ‘إسرائيل أولاً’؟".

يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن سقوط 6 من عناصره منذ اندلاع المواجهات العسكرية مع إيران الأسبوع الماضي.