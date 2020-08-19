في عيد ميلاد رزان مغربي.. تعرف على سبب إخفاء زواجها

ولدت رزان في بيروت، لعائلة مسلمة ، والدها الداعية عبد الوهاب مغربي ، ووالدتها حسناء السباعي، لديها شقيق سمي "طارق مغربي".

وقدمت العديد من البرامج أبرزها لعبة الحياة وصوت الحياة ودنيا الموضة والو رزان ومساء الخير يا عرب.

وشاركت رزان في بطولة عدد من الأفلام منها حرب إيطاليا ، وحسن طيارة ، كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات ، منها "العميل 1001" و"حكاية حياة" و"رسايل".



