في عيد ميلاد رزان مغربي.. تعرف على سبب إخفاء زواجها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رزان مغربي فهي من مواليد 19 أغسطس وبدأت مشوارها الفني عام 1989.
ولدت رزان في بيروت، لعائلة مسلمة، والدها الداعية عبد الوهاب مغربي، ووالدتها حسناء السباعي، لديها شقيق سمي "طارق مغربي".
وقدمت العديد من البرامج أبرزها لعبة الحياة وصوت الحياة ودنيا الموضة والو رزان ومساء الخير يا عرب.
وشاركت رزان في بطولة عدد من الأفلام منها حرب إيطاليا، وحسن طيارة، كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها "العميل 1001" و"حكاية حياة" و"رسايل".
رزان مغربي أخفت خبر زواجها من رجل الأعمال ناجي كامل لمدة 3 سنوات، حفاظا على خصوصية حياتها ولكنها لم تعلن عن الخبر إلا بعد حملها في الشهور الأولى منه، حيث شعرت بأنه الوقت المناسب للإعلان عن الخبر لجمهورها.
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