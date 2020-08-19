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فن

في عيد ميلاد علا رشدي.. القصة الكاملة لزواجها من أحمد داوود

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يوافق اليوم، عيد ميلاد الفنانة علا رشدى، حيث أكملت عامها الـ 40، فهي من مواليد 19 أغسطس 1980.

"علا" تزوجت من أحمد داود بعد قصة حب قوية جمعت بينهما خلال تعاونهما في العرض المسرحي عنبر رقم واحد، وكانت تحظى بشهرة أكبر منه وقتها، وكان يخشى أن ترفض الارتباط به إلا أنها فاجأته برغبتها في الزواج منه وتزوجا عام 2010.

وشاركت علا رشدي في بطولة عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل تامر وشوقية وفيلم على جثتي وفيلم السلم والثعبان وفيلم كابتن هيما.

علا رشدي بدأت نشاطها الفني عام 2001 ولكن خطواتها بالتمثيل تعد محدودة.
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