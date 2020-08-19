رسمياً.. جو بايدن منافس ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رسميًا، بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





ومن المقرّر أن يلقي بايدن خطاب قبول ترشيحه من ولاية ديلاوير يوم الخميس.





وكشفت استطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز / وول ستريت، عن تقدم بايدن على الرئيس الحالي دونالد ترامب على المستوى الوطني بـ 9 نقاط بين الناخبين المسجلين.





ومن المقرّر إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.. حيث يستعد ترامب لخوض السباق عن الحزب الجمهوري، ضد الديمقراطي بايدن.





وشغل "بايدن" منصب نائب الرئيس الأمريكي في عهد باراك أوباما.



