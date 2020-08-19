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منوعات

الإفراط في تناول المضادات الحيوية يزيد فرص الإصابة بأمراض الأمعاء

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت دراسة طبية أن استخدام المضادات الحيوية مع مجموعة أكبر من التغطية الميكروبية قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء الجديد (IBD) وأنواعه الفرعية من التهاب القولون التقرحي ومرض كرون (التهاب مُزمن يصيب الجهاز الهضمي).

وأشارت الدراسة، التي أجريت في معهد "كاروليسنكا" في السويد، بالتعاون مع جامعة "هارفارد" في الولايات المتحدة، أن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية كان مرتبطًا بتطور مرض التهاب الأمعاء وأنواعه الفرعية والتهاب القولون التقرحي ومرض كرون. 


وحدد الباحثون ما يقرب من 24,000 حالة جديدة من مرض التهاب الأمعاء (16000 مصاب بالتهاب القولون التقرحي و 8000 من مرض كرون) وقارنوها بعدد آخر فلوحظ ارتباط الاستخدام السابق للمضادات الحيوية بزيادة خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية مرتين تقريبًا بعد التكيف مع العديد من عوامل الخطر.

وقد لوحظ كذلك الخطر المتزايد لكل من التهاب القولون التقرحي ومرض كرون مع أعلى التقديرات المقابلة للمضادات الحيوية واسعة الطيف.
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