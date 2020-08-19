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أخبار العالم

سقوط جرحى في حوادث دهس بألمانيا.. والسلطات تصنفها: "عمل إرهابي"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت مصادر إعلامية ألمانية، اليوم الأربعاء، بقيام شخص بعدة حوادث على طريق سريع في عمل ذي دوافع سياسية؛ حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وبدورها، أعلنت السلطات الألمانية الحوادث التي نفذها الشخص على أحد الطرق السريعة "عمل إرهابي".

وقالت النيابة العامة الألمانية إن "عمل متطرف" وراء حوادث على الطريق السريع في ألمانيا.

وقال متحدث باسم النيابة العامة في منطقة برلين إن رجلا تسبب بعدة حواث سير في طريق سريع يعبر العاصمة ما أدى إلى سقوط 6 جرحى، ثلاثة منهم في حالة خطرة، بحسب "يورو نيوز".

وأضاف المتحدث إنه يمكن تصنيف العمل كعمل "إرهابي متطرف".
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