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فن

بعد الإعلان عن مسلسل عمرو دياب.. تساؤلات عن دينا الشربيني

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:36 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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شروق ابراهيم
تصدر النجم عمرو دياب مؤشرات بحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه أمس، الثلاثاء، عن تعاونه مع شبكة نتفليكس في مسلسل جديد، يعود من خلاله للتمثيل بعد 27 عاما.


واقترن اسم الفنانة دينا الشربيني بـ عمرو دياب بعد إعلان مسلسله الجديد، وازدادت التساؤلات حول مشاركتها في المسلسل مع شريكها، خاصة أنها أصبحت واحدة من أهم الممثلات في مصر.


وقال عمرو دياب في تصريحات لمجلة فارايتي: "يسعدني العمل مع Netflix في هذا المشروع الجديد".


وأضاف: "أؤمن دائمًا أن الفن لغة عالمية، وتمكنا من بناء جسور من الروابط والحب مع الثقافات المتنوعة من خلال الموسيقى".


وتابع: "والآن مع هذا المشروع الجديد مع Netflix، أنا متحمس لأننا سنصل إلى أكثر من 193 مليون عضو في أكثر من 190 دولة حول العالم، حيث سيتمكنون من مشاهدة محتوى جديد صنع في مصر ويتمتع به العالم".

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