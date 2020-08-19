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حوادث

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:32 ص
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة
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جودت عيد
يتقدم المستشار الدكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٢ .

جاء ذلك فى البيان الذى أصدره رئيس الهيئة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٢ ذكري هجرة الرسول الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم من مكة إلى المدينة المنورة حيث أرسى بها دعائم الدولة الإسلامية. 

سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا العام الجديد عام أمن وأمان وسلام واستقرار وتنمية وازدهار على مصرنا الحبيبة وعلى العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
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