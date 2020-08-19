الإمارات: ربط أولى محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية بشبكة نقل الكهرباء

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم /الأربعاء/ عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات (براكة) للطاقة النووية السلمية وبالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة وبدء إنتاج أول ميجاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توصيل المحطة الأولى في (براكة) بشبكة الكهرباء في الإمارات بعد نجاح (نواة) في البدء في العمليات التشغيلية للمحطة نهاية يوليو 2020 حيث بدأ فريق تشغيل المفاعل منذ ذلك الحين بإجراء سلسلة من الاختبارات ورفع مستوى الطاقة بثبات وبشكل تدريجي حتى الوصول إلى مستوى إنتاج أول ميجاوات من كهرباء الحمل الأساسي من مشروع محطات براكة الجاري تطويره في منطقة الظفرة.

ويمثل ربط المحطة الأولى بشبكة الكهرباء إنجازا بالغ الأهمية خلال مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعد حجر الأساس للبرنامج وفق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة.

من جانبه، قال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية : "إن ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة نقل الكهرباء في الإمارات بشكل آمن يمثل اللحظة التي بدأ فيها بالفعل تحقيق المهمة بدعم النمو في الدولة عبر إنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة على مدار الساعة".

وأضاف: " يعد ذلك بداية مرحلة جديدة لمشروع محطات براكة بعد سنوات من الاستعدادات والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية وكلنا ثقة بأن فرق العمل والتكنولوجيا المستخدمة في المحطات ستكون قادرة على مواصلة التقدم نحو تحقيق الهدف المتمثل في توفير قرابة 25 في المائة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية طيلة الأعوام الستين المقبلة فمحطات (براكة) إلى جانب مصادر الطاقة الصديقة للبيئة الأخرى تعد إحدى أهم ركائز التحول للطاقة الصديقة للبيئة في المنطقة والعالم الأمر الذي يضع الدولة في مسار جديد للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الطاقة الكهربائية".

ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول بمحطة (براكة) بشكل كامل في غضون العام المقبل بعد اجتيازه اختبارات المتابعة مثل اختبار الطاقة التصاعدي.

وفي حال التشغيل التام لجميع المفاعلات الأربعة في محطة (براكة) سوف يتم توفير نحو 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.







