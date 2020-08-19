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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: سبوتنيك5 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:47 م
لقاح روسي
لقاح روسي
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سمر صالح
أكدت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، أن المنظمة على تواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا.

ولفتت "الحجة" خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، اليوم الأربعاء، إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-5" مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، مشددة على سعي المنظمة إلى أن يكون اللقاح آمنا وفعالا.

وأضافت أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، وقالت إن هناك جهودا كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، وبعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

ووفقا لوزارة الصحة الروسية، يسمح نظام الحقن المزدوج بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.
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