AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عاجل ..السجن 3 سنوات لـ كمسري القطار المتهم فى قضية ضحية التذكرة بطنطا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:51 م
ضحية التذكرة
ضحية التذكرة
Advertisements
أحمد على

أصدر المستشار محمد على سكيكر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالسجن3 سنوات مع الشغل والنفاذ في محاكم "مجدي إ. ح"، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، المتهم في قضية وفاة الراكب "محمد عيد"، وإصابة زميله "أحمد سمير" عقب  قفزهما من القطار بنطاق دفرة بطنطا ،لعدم دفعهما ثمن التذكرة، والمعروفة إعلاميا بـ"ضحية التذكرة".


أقرا ايضا :جولات تفقدية وافتتاح مشروعات.. تفاصيل جولات 4 وزراء بالغربية.. صور

وكانت هيئة المحكمة للدائرة الثالثة بجنايات طنطا، قد قررت تأجيل رابع جلسات القضية للموعد المذكور المتقدم، للاستماع لباقي الشهود الإثبات بناء على طلب دفاع المتهم.

وكانت مباحث السكة الحديد بطنطا ضبطت كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.


وكان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا تلقي إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا حينا ذاك، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.



 تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، ثم صدر قرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الرابعة.. جنايات طنطا تؤجل محاكمة الكمسري صاحب واقعة "شهيد التذكرة" لـ19 أغسطس

محاكمات اليوم.. المؤبد لعامل قتل سائق توك توك.. 7 سنوات لشريكه في قنا.. والإعدام لشقيقين بتهمة قتل مزارعين بسبب خلاف على قطعة أرض

محاكمة رئيس قطار الإسكندرية في قضية ضحية التذكرة

بدء جلسة محاكمة كمسري قطار المتهم في واقعة ضحية التذكرة بجنايات طنطا

ترشيحاتنا

كورونا ينهي حياة مريضة بعد أسبوعين من مصرع نجلها غرقًا.. تفاصيل مؤثرة

3 مرات يوميًا.. كوب يسد الشهية ويحرق الدهون

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي

علاج البروستاتا بدون جراحة بنوع من البذور المهملة

شوبير: رمضان صبحي رحل عن الأهلي بسبب عقدي طاهر والشحات

قلت له أنت مالك؟.. شوبير يفجر مفاجآت جديدة في أزمة رحيل رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ابتكارات اليابان: دورات مياه شفافة في حدائق عامة.. والهدف منها مفاجأة

أجبروها على شرب الكلور وتناول سندوتشات بأعقاب السجائر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة الخادمة أمنية على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي