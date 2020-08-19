رئيس جامعة بني سويف: خطة تسويقية متكاملة عن كليات وبرامج الجامعة بين دول القارة الأفريقية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، إجتماع اللجنة العليا لإدارة الوافدين رقم (19) عن شهر أغسطس جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار والقانوني ومدير إدارة الوافدين وأمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة. المالي





ناقش الدكتور منصور خلال الإجتماع امكانية ابرام برتوكول تعاون مشترك بين جامعة بني سويف وجامعتين من دولة السنغال وهما (الجامعة الأوروبية الأفريقية فى داكار السنغال وجامعة داكار الامريكية للعلوم والتكنولوجيا )، وذلك فى اطار خطة تسويقية متكاملة من الإدارة عن كليات وبرامج الجامعة بين دول القارة الافريقية.

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كما ناقش إعداد نموذج تقديم للدراسات العليا مماثل لملف التقدم الخاص بالمرحلة الجامعية الأولى مؤكدا على ضرورة تعاون الكليات فى المخاطبات الخاصة بالوزارة والإدارة العامة للوافدين وكذلك ارسال المواد الدعائية الخاصة بالكلية للترويج لكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي الجديد ورفعها على بوابة الجامعة الرئيسية.





جدير بالذكر ان الدكتور منصور شدد على ضرورة دعم إدارة الوافدين بقواعد البيانات المطلوبة من قبل ادارة الدراسات العليا وشئون التعليم حتى يتثنى للإدارة فرصة التسويق للجامعة وعمل قاعدة بيانات خاصة بجامعة بني سويف على تطبيق ادرس فى مصر.



