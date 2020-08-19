السبت..جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

، عن انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني بالجامعة، لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات.

وذلك يوم السبت القادم الموافق 22 أغسطس 2020، حيث اعلنت وزارة التعليم العالي الحد الادنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الاول 2020، وارشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني عبر شبكة الانترنت.

واوضح رئيس الجامعة، ان الحد الادنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60%، وحد أدنى للشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، وحد أدنى للشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتى الاربعاء 26 اغسطس، مضيفًا أن الجامعة حريصة لتلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة، بداية من دخولهم الحرم الجامعى وحتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات، مشددا ان على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

واضاف الدكتور محمود ابو المجد مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق، ان التنسيق من خلال التسجيل الإلكترونى يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب وتعطى الفرصه الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم، مما يساهم بصورة أكبر فى كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم، مشيرا الى انه سوف يتم فتح المعامل المخصصة لعملية التنسيق، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة .

وذكر المهندس علاء عاطف مساعد رئيس مكتب التنسيق، انه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي، متاحة للطلاب هذا العام، تم توزيعهم بمعامل الجامعة المختلفة " معمل نادي تكنولوجيا المعلومات، معامل بدروم كلية الطب الاكاديمي A.B.C.D، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات .

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