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حوادث

أثناء اللهو.. غرق طفلين سقطا داخل ترعة في سوهاج

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:24 ص
غرق طفل
غرق طفل
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خالد رياض
استقبل مستشفى البلينا المركزي في سوهاج، طفلين جثتين هامدتين سقطا أثناء اللهو داخل ترعة بقرية الإصلاح.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من هيكل رؤوف، 6 سنوات، نجل عمه الطفل إبرام ممدوح، 4 سنوات ويقيمان بناحية الإصلاح دائرة المركز جثتين هامدتين ادعاء حادث غرق.


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وبسؤال والد المتوفيين كل من "روؤف.هـ.ا" 42 عاما عامل، "ممدوح.هـ.ا - 44 عامًا - عامل" ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء لهو نجليهما المذكورين على حافة الترعة المجاورة لمنزليهما سقطا بها، ما أدى لغرقهما ووفاتهما، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.


وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.


وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة. 

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