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تعليم

جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من طلاب كلية الآثار

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:55 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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خالد رياض
شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج طلاب الدفعة الأولى بكلية الآثار احتفالهم بمناسبة التخرج وانتهاء المرحلة الجامعية، وذلك بمقر الكلية بالحرم  الجامعي الجديد، وبحضور الدكتور عبدالناصر ياسين عميد الكلية والدكتور فهيم فتحي حجازي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب.

وهنأ رئيس الجامعة بهذه المناسبة الخريجين وأولياء أمورهم، على كفاحهم طيلة سنوات الدراسة وحصولهم علي شهادة التخرج من كلية الآثار التي تعد واحدة من أفضل الكليات بالجامعة، موضحًا أن الكلية تحرص على اكتساب الخريجين المهارات والخبرات اللازمة ليكونوا مؤهلين علميًا وعملياََ لاحتياجات سوق العمل في الحقل الأثري.


من جانبه أشاد الدكتور عبدالناصر ياسين، بالجهود الملموسة التي يقوم بها رئيس الجامعة تجاه كلية الآثار، وتوفير كل الإمكانيات البحثية والمادية اللازمة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب في مجالات علوم الآثار، متمنيًا أن يواصل الخريجين العمل والبحث بكل جدية وإخلاص لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.


يذكر أن رئيس الجامعة شهد عدد من مشروعات التخرج الطلابية، والتي ضمت 7 مشاريع هامة شملت مشروع إعادة تأهيل حمام علي بك الفخاري بمدينة جرجا، إعادة تصور بلدة القصر، تصميم ماكيت بجامع الشيخ زاده بإسطنبول، وأيضًا مشروع لدار الضرب وصناعة السجاد، وكذلك إعادة تصوير للعرض المتحفي بالمحافظة، وأخيرًا إعادة تصور لتخطيط وتصميم الدير الأبيض.


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