عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة

في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، تظل توقعات الطقس محط اهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على الحياة اليومية والأنشطة الزراعية.

وجاءت تصريحات الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، لتبشر بأخبار إيجابية بشأن الأحوال الجوية في مصر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف شراقي في تصريحات لـ "صدى البلد": "على الرغم من انتهاء فصل الشتاء فلكيا وبدء فصل الربيع في 21 مارس، فإن توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى احتمالية سقوط أمطار، غالبًبا ما تكون خفيفة لكنها تمتد لفترات طويلة".

وأشار شراقي، إلى أنه من المتوقع بدء هذه الحالة الجوية اعتبارا من ليلة الأربعاء 25 مارس 2026، وتستمر طوال اليوم التالي، لتشمل معظم مناطق شمال مصر، بداية من الساحل الشمالي الممتد من السلوم حتى رفح، مرورا بمناطق الدلتا ووادي النيل حتى محافظة المنيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء بالكاملو، أكد أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من الصحراء الغربية، مثل سيوة والواحات البحرية.

واختتم: "هذه الموجة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط في حركة الرياح، مع فرص ضعيفة جدا لهطول أمطار خفيفة على بعض مناطق صعيد مصر".

وفي ضوء هذه التوقعات، نصح عدد من خبراء الري المزارعين بتجنب استخدام الري بالغمر خلال هذه الفترة، بهدف الاستفادة من مياه الأمطار المتوقعة، خاصة في المناطق الشمالية وحتى المنيا.

الجدير بالذكر، أنه لابد من متابعة التغيرات الجوية والاستعداد لها، سواء على مستوى الأفراد أو القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية، وعلى رأسها مياه الأمطار، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد.