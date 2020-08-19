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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شقيق طليقته بالدقهلية 15 يوما

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:04 م
تجديد حبس المتهم
تجديد حبس المتهم بقتل شقيق طليقته
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همت الحسينى
قرر قاضى محكمة أجا الجزئية بالدقهلية استمرار حبس المتهم بقتل شقيق طليقته بقرية سماحة التابعه لمركز أجا 15 يوما على ذمة التحقيقات.


وتعود الواقعة للخميس الماضى عندما ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمأمور مركز شرطة أجا، من مستشفي اجا بوصول شاب، مصابا بعدة طعنات، وتوفي فور ذلك.


وبانتقال ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع المهندس محمد.س، 26 عاما، وتبين أن وراء الواقعة طليق شقيقته.


فيما أكد شهود العيان أن طليق شقيقة المجني عليه، ترصد للمجنى عليه اثناء عودته من عمله، وسدد إلى جسده عدة طعنات وتركه غارقا في دمائه، وفر هاربا.


كما تبين أن كاميرات المراقبة بالمنطقة، سجلت الواقعة بالكامل، وتحفظت مباحث المركز عليها فيما  توصلت تحريات البحث أن المتهم طعن المجني عليه 3 طعنات بالقرب من موقف القرية وفر هاربا إلي القاهرة، وتمكنت المباحث من تحديد مكانه والقبض عليه هناك.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة؛ أمرت بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب التشريح كما امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وبالعرض على قاضى المحكمة الجزئية اصدر قراره السابق بتجديد الحبس 15 يوما
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