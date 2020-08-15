حبس المتهم بقتل شقيق طليقته بالدقهلية 4 أيام

أمرت نيابة أجا بحبس ا لمتهم بقتل شقيق طليقته في قرية "سماحة" التابعه لمركز أجا؛ بعد هروبه عقب ارتكاب الواقعة إلى محافظة القاهرة. 4 أيام على ذمة التحقيقات .





وتعود الواقعة عندما ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمأمور مركز شرطة أجا، من مستشفي اجا بوصول شاب، مصابا بعدة طعنات، وتوفي فور ذلك.





وبانتقال ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع المهندس محمد.س، 26 عاما، وتبين أن وراء الواقعة طليق شقيقته.





فيما أكد شهود العيان أن طليق شقيقة المجني عليه، ترصد للمجنى عليه اثناء عودته من عمله، وسدد إلى جسده عدة طعنات وتركه غارقا في دمائه، وفر هاربا.





كما تبين أن كاميرات المراقبة بالمنطقة، سجلت الواقعة بالكامل، وتحفظت مباحث المركز عليها.





فيما توصلت تحريات البحث أن المتهم طعن المجني عليه 3 طعنات بالقرب من موقف القرية وفر هاربا إلي القاهرة، وتمكنت المباحث من تحديد مكانه والقبض عليه هناك.



