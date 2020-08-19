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أخبار العالم

أردوغان يواصل استفزازاته: التهديد بالعقوبات لن يمنعنا عن التنقيب في المتوسط

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن التهديد بفرض عقوبات لن يمنع تركيا من التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان وزيرا الخارجية اليوناني والقبرصي قد أكدا، أمس الثلاثاء، بحث أوروبا وضع قائمة عقوبات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.

كان ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، الذي يزور قبرص حاليا.

وأضاف الجانبان، أن المجلس الأوروبي سيبحث قائمة عقوبات ضد تركيا، لافتين إلى السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه خلال قمة مجموعة السبع.

ولفت الوزيران إلى أن دعوات تركيا للحوار غير جدية، مستنكرين عمليات التنقيب التي تنفذها أنقرة على الحدود البحرية لهما.

كانت تركيا أرسلت الثلاثاء، سفينة حفر إلى منطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، في خطوة قد تغذي النزاعات الإقليمية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط.

واستأنفت أنقرة بحثها في المياه المتنازع عليها الأسبوع الماضي بعد انهيار مفاوضات بوساطة ألمانية مع اليونان عندما أعلنت أثينا عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في 6 أغسطس انتقاما لاتفاق مماثل بين تركيا وليبيا.
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