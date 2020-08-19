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محافظات

تحرير 563 محضرا تموينيا بدمياط

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية و كذا التصدى للممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار .

تاتى الحملات  تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى هذا الشأن، حيث تم خلال الحملات المُنفذة فى الفترة من ١ إلى ١٥ أغسطس الجارى تحرير ٥٦٣ محضرا..

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جاء بالحملات من بينها ١٢٦ محضرا للمخابز لوجود مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز و التوقف عن الإنتاج وكذا عدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير ٤٣٧ محضرا خلال المرور على الأسواق بعد ضبط عدد من المخالفات وهى عدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادة صحية و تراخيص و غش تجارى و الذبح خارج المجزر.

 تم أخذ عينات من المواد الغذائية والقمح والذرة المعدة للطحن و دقيق للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، فضلًا عن تحرير عدد ٤ محاضر جنح فور ضبط لحوم ومجمدات غير صالحه للاستهلاك الآدمى.
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