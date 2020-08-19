محافظ مطروح يتفقد المقابر الألمانية والإيطالية بالعلمين.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء المقبرتين الألمانية و الإيطالية بمنطقة تل العيس خلال زيارته الميدانية لمدينة العلمين.





واستمع محافظ مطروح لشرح عن المقبرة الألمانية والتي يطلق عليها "المعظمة الألمانية" بمنطقة تل عيسى المطلة على البحر المتوسط ، ويوجد بها جثامين ورفات أكثر من 4200 جندي ألماني من ضحايا الحرب العالمية الثانية.

















كما تفقد المقبرة الايطالية بفخامة وفن العمارة. والتى تضم 4800 من جثامين القتلى الايطاليين بالحرب .









ووقع محافظ مطروح بدفتر زيارات المقبرتين بحضور المهندس رضا رئيس مدينة العلمين وعدد من قيادات العلمين .









يذكر أن مدينة العلمين تشهد احتفالا كل عام فى شهر اكتوبر بمقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية احياء لذكرى تلك الحرب التى دارت على ارض العلمين عام ١٩٤٢ وراح ضحيتها الاف القتلى من جنود دول الحلفاء والمحور، حيث تقام إحتفالية بمشاركة العديد من السفراء والعسكريين وممثلي دول العالم.







