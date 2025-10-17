قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزيف مش مرض.. حسام موافي يكشف أسباب ظهور البقع الزرقاء تحت الجلد
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد حسم الاعتراضات الرئاسية التي تضمنت ٨ مواد من مشروع القانون.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وفي هذا الصدد، يتساءل البعض عن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في حال التوقيع عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

ووافق مجلس النواب  على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي.

جاء ذلك في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (232) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، لذا رأى إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية لأكتوبر 

واقترح وزير العدل تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث يتم تأجيل العمل بالقانون وسريان أحكامه لمدة عام يبدأ العمل به اعتباراً من العام القضائي القادم أكتوبر 2026، ليصبح نص المادة على النحو الآتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

وأشار وزير العدل إلى أن طلب إرجاء بدء العمل بمشروع القانون يأتي في إطار عدم جاهزية العديد من المحاكم والتي تحتاج إلى رفع كفاءة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى تمكين القائمين على تطبيق القانون أعضاء النيابة العامة القضاة من تلقي التدريب اللازم للوقوف على ما تضمنه مشروع القانون من أحكام كثيرة مستحدثة.

الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطبيق قانون الإجراءات الجنائية موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

القارة الثامنة

القارة الثامنة مغمورة بالمياه.. زيلانديا تغير خريطة الأرض

موسوعة جينيس

أطول اسم في العالم .. يحتاج 6 صفحات لكتابته و20 دقيقة لنطقه

ابنة هيفاء وهبي

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة زواجها

بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد