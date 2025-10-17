قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

العدل: مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية ضرورة لحماية مستقبلهم والدفاع عن حقوقهم

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء محمود الكموني، الأمين المساعد لحزب العدل بمحافظة الغربية، على أهمية مشاركة المواطنين الفاعلة في العملية الانتخابية المقبلة، مشددا على أن هذه المشاركة تعمل على تحديد مسار مستقبلهم وحمايته وضمان الدفاع عن حقوقهم المشروعة في إقرار الاختيار الأمثل القادر على تبني قضاياهم والدفاع عنها بما يخدم مصالحهم ومصالح الوطن ويتصدى لأية محاولات من شأنها الإضرار بحقوقهم في كافة الملفات والمجالات المختلفة.

وقال الكموني في بيان له اليوم إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ليست مجرد حق، بل واجب وطني وفرصة لا تعوض للمواطن لاختيار من يمثله بصدق تحت قبة البرلمان، مضيفا: "صوت الناخب هو أداته لضمان وجود ممثل يتحدث بلسانه، ويعبر عن حاله، ويسعى بجدية لتلبية مطالبه واحتياجاته الأساسية، ويعمل على حمايته وتوفير كافة سبل الأمان التشريعية والرقابية والاجتماعية له".

وشدد الأمين المساعد لحزب العدل بالغربية على أهمية تدقيق الناخبين في مراجعة برامج المرشحين بدقة وعمق، إذ يعتبر  البرنامج الانتخابي هو المعيار الحقيقي الذي يشير إلى مدى صدق المرشح وقدرته على ملامسة الواقع، ويوضح مدى دراسة المرشح لواقع المجتمع الذي يعيش فيه سواء في دائرته أو على المستوى العام في جميع أنحاء الجمهورية، ويدرك جيدا ما يحتاجه المجتمع من متطلبات تشريعية ورقابية وخدمية باعتباره نائبا عن الشعب كله وليس عن دائرته فقط.

ودعا القيادى بحزب العدل المواطنين في كافة ربوع الوطن إلى التمييز جيداً بين البرامج الجادة التي تقدم حلولاً واقعية وملموسة لاحتياجات الناس، وبين الشعارات الكاذبة ومحاولات التدليس والتلاعب بمشاعر الناخبين التي تهدف إلى مجرد الحصول على المقعد دون نية حقيقية للعمل، قائلا: "لا تدعوا أحداً يضللكم بوعود زائفة - اختاروا الصادقين، الأقربون منكم ولكم وبكم، اختاروا من تثقون في قدرتهم على تمثيلكم بضمير ووطنية، والذين يضعون مصلحة المواطن فوق أي اعتبار" .

