كيف استفادت البيئة من فيروس كورونا؟.. وفيق نصير يجيب

كشف الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، كيف استفادت البيئة من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال نصير، في تصريحات تليفزيونية للقناة الأولي لتلفيزيون المصري، أنه :"نشكر فيروس كورنا المستجد على فعله رغم كوارثة الصحية وهو تسبب في فوائد على البيئة بشكل كبير وأثر بطريقة ايجابية عليها".





وأضاف عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن تلوث البحار والمحيطات والكائنات البحرية قل واستعادت نشاطها، والشعب البحرية اخضرت من جديد، متابعا أنه ثقب الأوزون تحسن بشكل كبير.





وأكد الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن استمرار التحسن مرتبط بفعل الإنسان والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنه تأكد أن الاحتباس الحراري سببه الإنسان وليست الشمس كما يشاع.





وتابع الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أنه نحن في حاجة لاتفاقية البيئة العالمية والعلم يوافق عليها بكل قوة، ورغم انتشار وباء فيروس كورونا الأرض تستعيد عافيتها وثقب الأوزون يلتئم، وحتي يستمر التحسن ولا نعود لانتكاسة أكبر وخطر للفيروسات أشد.



