المغازي: مجلس الشيوخ سيوفر الوقت والجهد في مناقشة القوانين.. فيديو

أكد الدكتور عبدالله المغازى أستاذ القانون الدستوري ان مجلس الشيوخ سيوفر الوقت لمجلس النواب في مناقشة القوانين، مشيرا إلى أن قانون الادارة المحلية الذى ناقشه البرلمان كان فى 5 سنوات وهو مما أضاع وقتا كبيرا.





وأضاف المغازي خلال لقاء له لبرنامج اليوم عبر فضائية Dmc أن مجلس الشيوخ سيساهم في توفير الوقت والجهد والاموال على الدولة المصرية والشعب المصري.





وتابع أستاذ القانون الدستوري ان الاختصاصات التى حددها الدستور المصري فى تعديل اى مادة؛ لا بد من عرضها على مجلس الشيوخ مؤكدا أن كل خطط الدولة الاجتماعية والاقتصادية تتم بمجموعة من الخبراء المتميزين للغاية وصياغة القوانين ستتم بشكل جيد من مجلس الشيوخ.



