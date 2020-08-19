خالد فودة يترأس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة موقف المشروعات الجارية.. صور

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، بديوان عام المحافظة في طور سيناء، اجتماع المتابعه الاسبوعي؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات علي مستوي مدن المحافظة.





وشهد الاجتماع، استعراض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2020/ 2021، ومنها قيام التخطيط العام بالتنسيق مع مجالس المدن بشأن توزيع اعتمادات الخطة للعام المالي القادم، مع سرعه الطرح لمشروعات الخطة خلال شهر اغسطس الجاري كل فيما يخصه.





وجرت مناقشة موقف الاعمال الجاري تنفيذها لتطوير مدينه طور سيناء ومنها الكورنيش وشاطئ الفيروز وشاطئ القمر وممشي اهل مصر وشارع 306، مع تطوير المنطقه وما حولها، واعداد ساحه انتظار للسيارات بجوار الكافتريا واعداد دورات المياة المواجهه لشاطئ القمر وطريق حمام موسي ووجه المحافظ نحو سرعة الانتهاء من تلك الاعمال مع مراعاة كافة المواصفات والإشتراطات الفنية.

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كما ناقش المحافظ الموقف الجاري لاعمال تطوير ميناء الصيد البحري للمرحلة الاولي والبدء في اعمال المرحلة الثانية ووجه المحافظ بسرعه الانتهاء من تنفيذ المرحلة وعرض الموقف حيث تم الانتهاء من اعمال المرحلة الاولي بالرصيف البحري بطول 270م بمسطح 10 الاف متر مربع ومبني دورين ومبني خدمه الصيادبن مكون من دورين وغرفه كهرباء وامن وكهرباء واتصالات وسنترال ومنظومه حريق وكاميرات ومظلة وساحة انتظار.





كذلك تمت مناقشة موقف الـ 50 فدان بمدينة طور سيناء بتوجيهات المحافظ نحو استغلالها وكذلك الـ 30 فدان المزرعه النموذجية بنويبع واستعراض موقف مزارع الدجاج البياض التي يتم استغلالها بمعرفة مديرية الزراعه وموقف طرح الغابة الشجرية.





وتم استعراض موقف الازالات والتعديات وعرض تقرير مفصل ومصور قبل وبعد وارساله لمجلس الوزراء





وتابع المحافظ موضوعات الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي ومنها تنفيذ الرافع وخط السحب الخاص بمحطة الصرف الحي بطور سيناء وموقف تنفيذ ابار محطة نبق حتي تكون جاهزة للافتتاح وتنفيذ عدد 2خزان مياة بقريتي الجبيل والوادي وخزانات تخزين وتغذية مدن راس سدر وابوزنيمة وابورديس.





وأيضا تمت مناقشة محور مياة الشرب والصرف الصحي لموقف اعادة صيانة خط المياة الذي تأثر بالسيول وصيانة الطريق بمدينه ابوزنيمة وتجهيز نقاط صرف الامطار وشبكة مياة الري للزراعات بشرم الشيخ

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