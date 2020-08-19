رسالة بيلاروسيا للأمم المتحدة: لا تتدخلوا في شئوننا

بعث وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي رسالة الى منسقة الأمم المتحدة لدى بلاده إيوانا كازانا-فيشنفيتسكايا، اخبرها فيها بعدم جواز التدخل الخارجي في شؤون بلاده، وفق ماذكرت سبوتنيك.





قالت الخارجية البيلاروسية": "شدد الوزير على أهمية التطور التدريجي للبلاد دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.. كما ناقش الطرفان التوجهات والأولويات لمزيد من التفاعل بين مينسك والأمم المتحدة".









واندلعت احتجاجات في بيلاروسيا فضتها قوات الأمن، ثم توقفت عن مواجهة المحتجين، شرط عدم تسجيل أعمال شغب وتخريب.





وحسب وزارة الداخلية، تم في الأيام الأولى للاحتجاجات اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص، وأصيب مئات الأشخاص، بينهم ما لا يقل عن 120 رجل أمن.



