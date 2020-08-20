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رئيس الوزراء يشارك الشباب سباقا للدراجات.. ويلعب «طائرة وقدم» في أول حدث رياضي بالعلمين الجديدة.. مدبولي: الحدث يدعم عملية الجذب السياحي ويسوق للمشروعات القومية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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مصطفى مدبولي:
= الرئيس يولي أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة
= إقامة هذه الفعالية الرياضية تبعث برسالة للمواطنين بأهمية ممارسة الرياضة
= يدعم هذا الحدث الرياضي عملية الجذب السياحي كما يسوق للمشروعات القومية
= برنامج الحكومة يعتمد في استراتيجيته لبناء الإنسان المصري على محور الرياضة إلى جانب محاور التعليم والصحة

أعطى  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة، والتي انطلقت من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، وحتى منطقة الملاعب بالكورنيش بحضور عدد من الوزراء والشباب، وشارك رئيس الوزراء في سباق الدراجات، ثم لعب كرة طائرة، وكرة قدم. 

وقال رئيس الوزراء إن إقامة هذه الفعالية الرياضية بمدينة العلمين الجديدة لها أكثر من هدف؛ فهي من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، فضلا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفز الإنسان نحو مزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم هذا الحدث الرياضي عملية الجذب السياحي، كما يسوق للمشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يعتمد في استراتيجيته لبناء الإنسان المصري على محور الرياضة إلى جانب محاور التعليم والصحة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الفعالية تتضمن مسابقات: "الرياضة للجميع" وينفذها الاتحاد المصري للرياضة للجميع، و "سباق ركوب الدراجات"، و"كرة طائرة شاطئية"، و"كرة قدم خماسي شاطئية"، و"كرة السرعة"، و"استريت ورك اوت".

وأثنى وزير الشباب والرياضة على الجهود والاستعدادات التي قامت بها "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" التي أشرفت على تنفيذ الفعالية وكذلك التنظيم للمهرجان الرياضي والذي كان له عظيم الأثر في نقل صورة واقعية عن حجم إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة على هامش الحدث الرياضي انطلاق فعاليات شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٣ ولأول مرة من المدينة بمشاركة أكثر من ١٥ ألف رياضي، يمثلون عددا من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.
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