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قطر وتركيا محورا الشر.. ناجي قمحة: قناة الجزيرة الإرهابية منصة تزييف الوعي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:30 م
قناة الجزيرة الارهابية
قناة الجزيرة الارهابية
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هاني حسين
قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن قطر وتركيا هما محوري الشر و يتقاسمان مهمة تفتيت الدول العربية ومحاولة استهداف مؤسساتها الوطينة .

وأضاف أحمد ناجي قمحة في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز": " قناة الجزيرة الإرهابية منصة تزييف الوعي العربي والشباب العربي وتتركز مهمتها منذ نشأتها على تزييف الوعي".

وتابع أحمد ناجي قمحة:" الجزيرة استقطبت مجموعة من الاعلاميين الموالين لجماعة الإخوان الارهابية ".

وأشار أحمد ناجي قمحة إلى أن الجزيرة تعمل منذ نشأتها على استهداف عقول الدول العربية وعملت على استغلال الأحداث التي شهدتها الدول العربية خاصة في 2011.

وأضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية:" رأينا مشاهد تزييف مظاهرات غير حقيقية وتزييف الوعي وتغييب العقول على قناة الجزيرة الإرهابية على مر السنوات الماضية وإلى الان".
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