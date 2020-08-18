محام لبناني: قناة الجزيرة عرضت فيديو مفبركا لتغطية المتهمين باغتيال الحريري.. فيديو

قال أمين بشير المحامي والمحلل السياسي اللبناني، إنه تمت فبركة مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة بعد اغتيال الحريري مباشرة للتغطية على المتهمين الحقيقيين.





وأضاف أمين بشير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قناة الجزيرة قبلت عرض فيديو مفبرك على شاشتها عقب اغتيال الحريري، مضيفا "تم التواصل مع وكالة الصحافة الفرنسية قبل الجزيرة لعرض الفيديو لكنها رفضت وقبلت الجزيرة".





وأكد أمين بشير "المحكمة الخاصة في لبنان أكدت أن قناة الجزيرة قامت بعرض فيديو مفبرك حول منفذ اغتيال رفيق الحريري".





ولفت أمين بشير إلى أن "سليم عياش أحد أفراد حزب الله ولا يمكن ان نختصر الجريمة اغتيال الحريري في شخص واحد فقط".



