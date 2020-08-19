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فن

أحمد داود يحتفل بعيد ميلاد زوجته علا رشدي.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:37 م
احمد داود وزوجتة
احمد داود وزوجتة
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مصطفى كرم
احتفل الفنان احمد داود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد زوجتة علا رشدي

ونشر احمد داود صورة له مع زوجته وأولاده وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد كلنا نحبك".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل ب "100 وش"  نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


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