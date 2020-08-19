صدمة اقتصادية ..الكويت تعاني شحًا في السيولة لدفع الرواتب وتتجه للتقشف

وجه وزير المالية الكويتي، براك الشيتان صدمة كبرى للبرلمان بإعلانه أن بلاده تعاني شحا السيولة اللازمة لدفع الرواتب.





وحسب "العربية"، قال الشيتان إن لدى الكويت ملياري دينار (6.6 مليار دولار) من السيولة. "يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر فقط".





وأضاف:"على المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام".





وحذر الشتيان من أنه خلال:"عدة عقود، سينفد صندوق الأجيال القادمة، ما يؤثر على رفاهية المواطنين والدولة".





وأقر البرلمان الكويتي قانونا يجعل التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة هذه الأيام.



