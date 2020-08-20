ضبط شخص نصب على آخر بزعم تسفيره للعمل بالخارج

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.





تمكنت الإدارة من ضبط حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط لقيامه بإستغلال طبيعة عمله كمدير مسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج – كائنة بالجيزة ، والإستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ 46 ألف جنيه مصرى عن طريق إيهامه بتوافر فرصة عمل له بإحدى الشركات الكبرى بالخارج بمهنة سائق وراتب مجزى ، وإمعانًا فى إدخال الغش والتدليس على الشاكى تم تسفيره للدولة المشار إليها بموجب تأشيرة زيارة سياحية مدتها ثلاثة أشهر بالمخالفة للقواعد المنظمة لتسفير العمالة المصرية للخارج عقب وصول الشاكى تبين عدم وجود فرصة العمل المتفق عليها وقامت السلطات بتلك الدولة بإعادته للبلاد مرة أخرى.





وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



