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حوادث

ضبط شخص نصب على آخر بزعم تسفيره للعمل بالخارج

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون. 

تمكنت الإدارة من ضبط حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط لقيامه بإستغلال طبيعة عمله كمدير مسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج – كائنة بالجيزة ، والإستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ 46 ألف جنيه مصرى عن طريق إيهامه بتوافر فرصة عمل له بإحدى الشركات الكبرى بالخارج بمهنة سائق وراتب مجزى ، وإمعانًا فى إدخال الغش والتدليس على الشاكى تم تسفيره للدولة المشار إليها بموجب تأشيرة زيارة سياحية مدتها ثلاثة أشهر بالمخالفة للقواعد المنظمة لتسفير العمالة المصرية للخارج عقب وصول الشاكى تبين عدم وجود فرصة العمل المتفق عليها وقامت السلطات بتلك الدولة بإعادته للبلاد مرة أخرى.

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
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