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أخبار العالم

المسماري: معركة ليبيا قد تتحول إلى حرب إقليمية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن المعركة في ليبيا قد تتحول إلى معركة إقليمية.

وأضاف أن قطر وتركيا تعملان على تجنيد المتطرفين وإرسالهم لليبيا، وأكد أن نحو 30 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا وقطر إلى ليبيا.

وأعلن المسماري أن  الجيش الليبي نشر   دفاعات ساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية.

وقال المسماري إن كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد وصنوف كل القوات متوفرة والغطاء الجوي الراداري متوفر على كامل الأراضي الليبية الآن.

وأكد أن القوات البحرية تمكنت من تركيب الدفاعات الساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية، مشيرا إلى أن القوات المختصة بالجانب الخدمي وإدارة الإمداد تعمل بشكل ممتاز وأصبحت متحكمة في زمام الأمور، وعلى خطوط الإمداد والمواصلات في البلاد.

وكان المسمار قال إن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر دليل على التخطيط لهجوم على مدينة سرت. 

وأكد المسماري، رفض الجيش الليبي جعل سرت منطقة منزوعة السلاح، مؤكدا أنها أمنة وغير خاضعة لأي ميليشيات. 

ودعا المسماري إلى ضرورة  إنشاء مناطق منزوعة السلاح بالمدن الخاضغة لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة والتي تشهد أيضا عمليات تهجير. 

وأضاف أن تركيا تسيطر على موانئ طرابلس ومصراتة والخمس، مشيرا إلى جاهزية الجيش الليبي للمعركة وإنقاذ ليبيا.
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