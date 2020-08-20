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محافظات

رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع دمياط

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:41 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملة المُنفذة برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والعميد أشرف الصعيدى رئيس شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالوحدة المحلية.

تم خلال الحملة رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع عمر أفندي والشرباصي والمطري والمعيني وباب الحرس بمدينة دمياط..

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما أكدت محافظ دمياط على كافة الجهات المعنية بمواصلة تلك الجهود للتصدى لتلك المخالفات وفرض الانضباط بالشوارع ومنع أية تجاوزات او تعديات بجميع المناطق.

وشددت محافظ دمياط على ضرولاة التصدي لكافة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع دمياط
رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع دمياط
رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع دمياط
رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع دمياط
رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع دمياط
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