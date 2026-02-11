وزير الخارجية يؤكد أهمية تكامل الأدوار وتنسيق الجهود بين قطاعات الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية تكامل الأدوار وتنسيق الجهود بين قطاعات الوزارة المختلفة، بما يسهم في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعزيز الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية، ودعم الشراكات الاقتصادية والتنموية، والاهتمام برعاية المواطنين المصريين في الخارج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير عبد العاطي اليوم /الأربعاء/ مع نواب الوزير، السفير نبيل حبشي، والسفير محمد أبو بكر، والدكتورة سمر الأهدل في إطار دعم العمل المؤسسي المشترك وتعزيز أداء الوزارة وتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية العمل بروح الفريق، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتكامل الأدوار.

وتناول وزير الخارجية الملفات فى اختصاصات نواب الوزير، حيث أكد أهمية مواصلة دعم العلاقات مع الدول الإفريقية وتعزيز العمل الإفريقي المشترك ودعم مسارات السلم والتنمية بالقارة، فضلا عن أهمية تعميق التعاون الدولي وتطوير الشراكات المؤسسية مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين؛ بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والتنموية ويعزز مكانة مصر كشريك موثوق وفاعل على الساحة الدولية.

كما شدد على أهمية رعاية مصالح المصريين بالخارج وتطوير الخدمات القنصلية وتوثيق الصلة بالجاليات المصرية؛ بما يعزز من ارتباطهم بالوطن.

من جانبهم، أكد نواب وزير الخارجية التزامهم الكامل بالعمل على تحقيق مستهدفات الوزارة؛ سواء فيما يتعلق بتعزيز العمل الأفريقي المشترك، أو دفع مسارات التعاون الدولي، أو الارتقاء بالخدمات القنصلية ورعاية الجاليات المصرية بالخارج؛ بما يعكس مكانة مصر ودورها المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية.