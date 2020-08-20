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رياضة

الرجاء المغربي يكشف موقفه من حميد أحداد لاعب الزمالك المعار

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:30 ص
حميد احداد
حميد احداد
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محمد رشاد
أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن إدارة النادي ستعلن موقفها من انضمام حميد أحداد، لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، في بيان رسمي في وقت لاحق.

وقال "وهبي"، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 2"، "لا توجد إصابات في صفوف الرجاء بفيروس كورونا، وأجرينا أكثر من 500 فحص طبي للفريق بأكمله".

وتابع "لدينا علاقات جيدة مع جميع الفرق العربية وليس الزمالك فقط، ونتابع مبارياته وسنشاهد مباراته أمام الأهلي يوم السبت".

واختتم المتحدث الرسمي موضحا موقف حميد أحداد مع الفريق قائلا "سنعلن عن موقف حميد أحداد في بيان رسمي في وقت لاحق".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في 25 سبتمبر القادم.
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