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حوادث

الأمن يضبط نظاما متكاملا لتمرير المكالمات لداخل وخارج البلاد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات داخل وخارج البلاد وتحديد القائمين عليه.

وأكدت التحريات، قيام أحد الأشخاص، صاحب شركة لبيع أجهزة الحاسب الآلى "له معلومات جنائية"، بإدارة نشاط الشركة المُشار إليها فى تمرير المكالمات الدولية (نشاطها المعلن الصورى يقتصر على بيع أجهزة الكمبيوتر)؛ بما يضر بالمال العام ويكبد الجهات المعنية خسائر كبيرة.

بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه، وتبين عدم تواجده وأمكن ضبط شقيقه القائم على إدارة النشاط "له معلومات جنائية".

كما تم ضبط نظام مُتكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة والواردة فى حالة تشغيل داخل مقر الشركة.. بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بقيامه وشقيقه بإنشاء وإدارة النظام بداخل وخارج البلاد؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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