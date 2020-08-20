الأمن يضبط نظاما متكاملا لتمرير المكالمات لداخل وخارج البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات داخل وخارج البلاد وتحديد القائمين عليه.





وأكدت التحريات، قيام أحد الأشخاص، صاحب شركة لبيع أجهزة الحاسب الآلى "له معلومات جنائية"، بإدارة نشاط الشركة المُشار إليها فى تمرير المكالمات الدولية (نشاطها المعلن الصورى يقتصر على بيع أجهزة الكمبيوتر)؛ بما يضر بالمال العام ويكبد الجهات المعنية خسائر كبيرة.





بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه، وتبين عدم تواجده وأمكن ضبط شقيقه القائم على إدارة النشاط "له معلومات جنائية".



