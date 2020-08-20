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رياضة

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:01 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة  نادي الزمالك، رسالة لـ لاعبي الفريق بشأن مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل في الدوري. 

وطالب مرتضي منصور، في تصريحات خلال اجتماعه بـ لاعبي الفريق في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك"، اللاعبين بإيقاف المباراة فورا حال كان يرتدي وليد سليمان نجم الأهلي خاتم في إصبعه.

وأضاف أنه لا يجوز ان يرتدي اللاعب خاتم خلال المباراة بالإضافة لانه سحر مشددا ان الزمالك لن يكمل المباراة بهذا الشكل.

ويستعد فريق الكرة بنادى الزمالك، لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.
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