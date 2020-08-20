التموين تواصل حملاتها على المخابز للتأكد من تطبيق المواصفات الجديدة

واصلت الحملات التموينية على المخابز للتأكد من الإجراءات والتزام أصحاب المخابز بتطبيق المواصفات الجديدة للخبز.





وقال محمد محمود، مفتش الرقابة التموينية، في تصريحات تلفزيونية له، إن أي مخبز يحتفظ بحصتين ليومين كرصيد استراتيجي للمخبز وهناك وفرة في الدقيق في كل المخابز.





وتابع تختلف الأوزان حسب نوع الخبز سواء كان "طري أو مجري أو الملدن"، مما أدي إلي سهولة الرقابة علي الخبز لأن الخبز أصبح يوزن موحد وهو 90 جراما.





من جانبه أكد محيي إسماعيل مدير عام الرقابة بتموين الجيزة، أن بعد توحيد الأوزان لم نتلق أي شكوي بخصوص الخبز، بينما صرح طلعت حسن مدير مديرية تموين الجيزة، بأن رفع تكلفة إنتاج الخبز من 213 إلي 265 كان وفقا لمطالب شعبة المخابز.



