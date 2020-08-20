بعد كليب أماكن السهر.. دينا الشربيني تتصدر تويتر

تصدرت الفنانة دينا الشربيني لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بعد ظهورها موديل كليب "أماكن السهر" للنجم عمرو دياب.









وأعرب جمهور الهضبة عن إعجابه بعلاقة عمرو دياب ودينا الشربيني التي أصبحت علنية بعدما بات يغني ويتغزل لها أمام جمهوره على عكس من 3 سنوات عندما كانا الثنائي الشهير ينكران ارتباطهما.









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والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتم تسريبها قبل ساعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تحذف من أغلب الصفحات.









من ناحية أخرى، يعود الهضبة عمرو دياب إلى ساحة التمثيل، وذلك بعد التعاقد مع منصة "نتفليكس" والتى أعلنت عن بعض التفاصيل الخاصة بعودته من خلال عمل درامى جديد.











ومن المتوقع أن يتضمن العمل الدرامى الذى يقوم ببطولته عمرو دياب 15 حلقة فقط.



