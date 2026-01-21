قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
المكتب التجاري المصري ببرلين يدعم الشركات المحلية في أكبر معارض المفروشات العالمية بألمانيا

ولاء عبد الكريم

قام المكتب التجاري المصري في برلين، ممثلاً بالملحق التجاري مصطفى حسن، وبالتنسيق مع السفير أمين حسان – القنصل العام في فرانكفورت، بزيارة الشركات المصرية المشاركة في معرض HeimTextil 2026، المقام خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير في فرانكفورت، والذي يُعد من أبرز المعارض العالمية للمفروشات المنزلية والسجاد والمفروشات للأغراض التجارية.
 

شهد المعرض مشاركة أكثر من 3 آلاف شركة من 66 دولة، تغطي مجالات متنوعة تشمل منسوجات التصميم الداخلي، وأقمشة الأثاث المزخرفة، والمفروشات المنزلية والسجاد بمختلف أنواعه، فيما بلغ عدد الشركات المصرية المشاركة نحو 26 شركة على مساحة إجمالية 1900 متر مربع، عارضت منتجاتها من المفروشات المنزلية، والبطانيات، وأغطية وبياضات الأسرّة، والستائر، ومفروشات المطابخ، إلى جانب السجاد بأنواعه المختلفة.
وبالتنسيق مع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أعد المكتب التجاري دراسات تسويقية متخصصة للشركات المصرية، سلطت الضوء على ملامح السوق الألماني وتفضيلات المستهلكين، كما تناولت تحديد مواصفات المنتجات الملائمة وأساليب التغليف والشهادات المطلوبة لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الأوروبية.

كما نفذ المكتب أنشطة ترويجية مكثفة قبل انطلاق المعرض للتعريف بالشركات المصرية ومنتجاتها، وتعزيز فرصها التنافسية في السوق الألماني، بما يسهم في زيادة فرص التصدير والتواجد المصري في السوق الأوروبية.

أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، أن العلاقات الاقتصادية المصرية-الألمانية تشهد تحسناً ملحوظاً، مع تطور قطاع المنسوجات والسجاد، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية من المفروشات إلى ألمانيا سجلت 26.75 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة 8% مقارنة بنفس الفترة عام 2024، فيما بلغت صادرات السجاد 20.69 مليون يورو بزيادة نحو 23% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الشريف أن المشاركة المصرية المنتظمة في المعرض تهدف إلى الترويج للمنتجات وتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين في الأسواق الأوروبية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية والاتجاهات الصناعية، مع السعي لتوسيع التواجد المصري في النسخ القادمة للمعرض عبر جناح مصري متميز يواكب أجنحة الدول المشاركة الأخرى.

مفروشات وسجاد الشركات العالمية الاقتصاد المصرى

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

رئيسة المفوضية الأوروبية: مستقبل جرينلاند يحدده شعبها فقط

بدء التشغيل التجريبي لمشروع تحلية المياه في العراق

الرئيس السيسي: قمة شرم الشيخ للسلام تتويجا لجهود مصر لوقف إطلاق النار

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

