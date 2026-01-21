المكتب التجاري المصري ببرلين يدعم الشركات المحلية في أكبر معارض المفروشات العالمية بألمانيا

قام المكتب التجاري المصري في برلين، ممثلاً بالملحق التجاري مصطفى حسن، وبالتنسيق مع السفير أمين حسان – القنصل العام في فرانكفورت، بزيارة الشركات المصرية المشاركة في معرض HeimTextil 2026، المقام خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير في فرانكفورت، والذي يُعد من أبرز المعارض العالمية للمفروشات المنزلية والسجاد والمفروشات للأغراض التجارية.



شهد المعرض مشاركة أكثر من 3 آلاف شركة من 66 دولة، تغطي مجالات متنوعة تشمل منسوجات التصميم الداخلي، وأقمشة الأثاث المزخرفة، والمفروشات المنزلية والسجاد بمختلف أنواعه، فيما بلغ عدد الشركات المصرية المشاركة نحو 26 شركة على مساحة إجمالية 1900 متر مربع، عارضت منتجاتها من المفروشات المنزلية، والبطانيات، وأغطية وبياضات الأسرّة، والستائر، ومفروشات المطابخ، إلى جانب السجاد بأنواعه المختلفة.

وبالتنسيق مع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أعد المكتب التجاري دراسات تسويقية متخصصة للشركات المصرية، سلطت الضوء على ملامح السوق الألماني وتفضيلات المستهلكين، كما تناولت تحديد مواصفات المنتجات الملائمة وأساليب التغليف والشهادات المطلوبة لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الأوروبية.

كما نفذ المكتب أنشطة ترويجية مكثفة قبل انطلاق المعرض للتعريف بالشركات المصرية ومنتجاتها، وتعزيز فرصها التنافسية في السوق الألماني، بما يسهم في زيادة فرص التصدير والتواجد المصري في السوق الأوروبية.

أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، أن العلاقات الاقتصادية المصرية-الألمانية تشهد تحسناً ملحوظاً، مع تطور قطاع المنسوجات والسجاد، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية من المفروشات إلى ألمانيا سجلت 26.75 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة 8% مقارنة بنفس الفترة عام 2024، فيما بلغت صادرات السجاد 20.69 مليون يورو بزيادة نحو 23% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الشريف أن المشاركة المصرية المنتظمة في المعرض تهدف إلى الترويج للمنتجات وتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين في الأسواق الأوروبية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية والاتجاهات الصناعية، مع السعي لتوسيع التواجد المصري في النسخ القادمة للمعرض عبر جناح مصري متميز يواكب أجنحة الدول المشاركة الأخرى.