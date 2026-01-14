قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التمثيل التجاري والشراء الموحد يعززان الشراكة لتوطين الصناعات الطبية

وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري
وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري
ولاء عبد الكريم

عقد الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، اجتماعًا مع هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي ودعم جهود الدولة لتطوير منظومة الإمداد والتموين الطبي وتعميق التصنيع المحلي في القطاعات الطبية ذات الأولوية.


وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في دعم توطين الصناعات الطبية والدوائية، وتعزيز تنافسية المنتج الطبي المصري، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الطبية المصرية، والترويج للإمكانات الصناعية الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.


كما تناول الاجتماع دعم والترويج لمعرض ومؤتمر “Africa Health ExCon”، الذي تنظمه وتستضيفه الهيئة المصرية للشراء الموحد، باعتباره منصة إقليمية رائدة تجمع الشركات العاملة في الصناعات الطبية والدوائية، ومطوري التكنولوجيا الطبية، وصنّاع القرار في القطاع الصحي على مستوى القارة الأفريقية.


وفي هذا السياق، جرى بحث التنسيق بشأن قيام التمثيل التجاري المصري، من خلال شبكة مكاتبه بالخارج، بدعوة وتشجيع كبرى شركات الصناعات الطبية والدوائية العالمية على المشاركة في فعاليات المعرض، والترويج له لدى المستثمرين والشركات الدولية، بما يسهم في تعزيز حجم المشاركة الأجنبية، وتوسيع فرص الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا، وترسيخ مكانة المعرض كمنصة أفريقية محورية للصناعات الطبية.
 

كما ناقش الجانبان الإعداد لمشاركة الهيئة المصرية للشراء الموحد في المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان “AEEDC Dubai 2026”، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في دبي، حيث تشارك مصر كضيف الشرف الرسمي للمعرض في دورته الثلاثين، باعتباره أكبر مؤتمر ومعرض لطب الأسنان على مستوى العالم.


ويأتي اختيار مصر ضيف شرف AEEDC Dubai 2026 تقديرًا لدورها المتنامي في دعم قطاع الرعاية الصحية إقليميًا، ولمشاركتها الفاعلة والمستمرة في دورات المعرض السابقة، بما يعكس مكانتها المتقدمة في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، والتصنيع الطبي، والابتكار في مجال طب الأسنان.


ويعكس هذا الاختيار حجم المشاركة المصرية المتميزة من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، إلى جانب الشركات والمصنعين المصريين، ودورهم في تطوير تعليم طب الأسنان، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.


وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أن مشاركة مصر كضيف شرف في AEEDC Dubai 2026، إلى جانب دعم وتنمية معرض Africa Health ExCon، تأتي في إطار رؤية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات والخدمات الطبية في أفريقيا والشرق الأوسط، وبوابة للتعاون الصحي العابر للحدود، بما يسهم في دعم الأمن الصحي، وتعميق سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة الصادرات الطبية المصرية، وترسيخ دور مصر كشريك محوري في منظومة الرعاية الصحية الإقليمية.

